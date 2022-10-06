Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Думайте не про переговори, а про захист у Гаазі, - Данілов відповів Матвієнко

12 46526
Думайте не про переговори, а про захист у Гаазі, - Данілов відповів Матвієнко
Секретар РНБО Олексій Данілов порадив голові Радфеду РФ Валентині Матвієнко подумати не про переговори, а про покаяння і лінією захисту в Гаазі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов написав у фейсбуці. 

Він зазначив: "Порада Матвієнко: думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі.

Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові. Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікерка Ради Федерації Матвієнко пропонує парламенту України сісти за стіл переговорів: РФ "виступає за мирне врегулювання"

Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко".

Як інформував Цензор.НЕТ раніше Голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко запропонувала делегації України на майданчику 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії сісти за стіл переговорів.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Українська делегація їде на перемовини з козломордими парламентарями . .

    ..
  • Павел Павел 9c509c5d
    що мені подобається так те що політики навіть вже нічого не пояснюють: просто посилають нах... цих кацапів і манкуртів ..і що важливо всі західні і впливові політики і навіть такі як Іран розуміють ситуацію правильно тому також не звертають увагу на скоморохів-кацапів і висловлюються максимально чітко і коротко: "Україна цілісна і суверенна в межах міжнародно визнаних кордонів, кацапія агресор і зобовязана понести відповідальність" - це основа всієї дипломатії по Україні.

    А тим більше ніхто не звертає увагу на таких клоунів як Маск та Антипапа-***** римський ))))) їх просто посилають нах... майже вже прямим текстом.....
  • Павел Павел 9c509c5d
    Гіркін: Нет ничего страшного в сдаче Херсона и Мелитополя! Даже если Крым возьмут - *** с ним! Главное не допустить в россии 17 года...

    Причем реально он это говорит, это не фейк - есть ролик с этим клоуном....

    От взятия Киева за 3 дня до 17 года - отрицательная эволюция однако ....))))))))))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини