Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя зросла до 7, - ОВА

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю, який стався зранку 6 жовтня, зросла до семи. 5 людей вважаються зниклими безвісти, 21 людину вдалося врятувати.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Старух уточнив, що наразі відомо про шістьох загиблих у багатоквартирному будинку, ще одна жінка загинула у приватному секторі. Зараз рятувальники продовжують розбір завалів. Лише після цього можна буде встановити точну кількість загиблих та постраждалих.

Голова ОВА сподівається, що завали закінчать розбирати через добу. Він припускає, що кількість жертв ще зростатиме.

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