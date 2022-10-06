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США не обговорюють із Польщею розміщення ядерної зброї, - Держдеп

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США не обговорюють із Польщею розміщення ядерної зброї, - Держдеп
Сполучені Штати не ведуть переговорів з Польщею про можливе розміщення на її території ядерної зброї в межах програми Nuclear Sharing та не мають намірів робити це в країнах, що приєдналися до НАТО після 1997 року.

З такою заявою витупив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Нам невідомо про офіційне порушення (Польщею – ред.) цього конкретного пункту", - зауважив представник американського відомства на прохання прокоментувати заяви польської сторони про шанси країни на участь у програмі Nuclear Sharing.

Водночас він підкреслив, що Польща є важливим союзником США у межах НАТО.

Представник Держдепартаменту також чітко зауважив, що "Сполучені Штати наразі не мають планів розгортати ядерну зброю на територіях країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року".

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    от і добре, от і не обговорюйте,
    просто розмістіть в Польші те що ви з нею не обговорюєте.
  • Ahmad silos
    не розумію "зради". Немає сенсу розміщувати ЯЗ у Польщі, наявні носії спокійно дістануть будь-яке місце на території раши. Це раніше, коли основними носіями були літаки, відстань мала значення, зараз вже ні.
    Вшистко в пожондку, не панікуємо.
  • Castor Boris
    т.е. стрёмная Турция, которая одной ногой в НАТО, другой в куче г*вна не пойми где и с кем - ей передали ЯО. а Польша которая костьми за запад ляжет - шиш. странные эти наты , ой странные
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