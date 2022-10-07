Протягом 6 жовтня рашисти 9 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано понад 150 "приходів" - ОВА

Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив про те, що протягом 6 жовтня противник 9 разів обстріляв територію області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

Живицький зазначив: "За день було 9 обстрілів прикордонних населених пунктів. Понад 150 приходів. Усі гучні звуки, що чули сьогодні сумчани - це обстріли прикордоння області.

Зокрема, опівдні росіяни обстріляли з САУ житловий масив села Кияниця. 40 прильотів. Про пошкодження і ситуацію - у наступному відео. Території Юнаківської громади також були під мінометним вогнем ще кілька разів впродовж дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом 5 жовтня 3 рази обстріляли Сумщину, - ОВА

Середино-Будська громада: - 7 приходів із САУ.

Есманська громада: 9 російських мін. Попередньо - без наслідків.

Краснопільська громада: близько 15 години територію накрили вогнем із "Градів". 40 прильотів. Міномет - 15 прильотів.

Ввечері, по іншій частині території громади, ще 5 прильотів.

Миропільська громада. Ворог відкрив вогонь з артилерії після 17 години. Усього 19 прильотів, пошкоджені приватні будинки мирних мешканців. Деталі згодом.

Білопільська громада - 10 приходів з мінометів. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Великописарівська громада: були мінометні прильоти близько 20 години.Після 21 години - 8 ракет з гвинтокрилу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини, - ОК "Північ"