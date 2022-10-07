Найгірший мир між Україною та Росією кращий, ніж продовження війни, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що найгірший мир в Україні кращий за війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Високо оцінюється посередницька роль нашої країни у російсько-українській війні. З першого дня війни ми доклали величезних зусиль, щоб зупинити кровопролиття, запобігти загибелі людей та руйнуванням", - заявив Ердоган.

"Дедалі більше стає зрозуміло, що Туреччина може опинитися у становищі, коли обидві країни можуть розмовляти з обома сторонами та довіряти одна одній. Під час наших сьогоднішніх контактів багато європейських лідерів говорили про дії Туреччини", - додав Ердоган.

Він додав, що неприйнятні події на місцях ускладнюють роботу, проте Туреччина і далі буде продовжувати свої зусилля, вірячи в те, що навіть найгірший світ кращий за війну. Як приклад важливого дипломатичного успіху Ердоган згадує відкриття зернового коридору та обмін полоненими.

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