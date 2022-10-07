Франція розглядає можливість надання Україні нових гармат Caesar, - Макрон
Про це він сказав, відповідаючи на запитання під час пресконференції після завершення засідання саміту ЄПС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми перебуваємо у процесі обговорення цієї теми стосовно кількох механізмів, але ми справді працюємо над декількома запитами з деякими державами-членами Європейського Союзу, зокрема, щодо нових Caesar", - сказав Макрон.
"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну з фінансової, з гуманітарної та з військової точок зору", - зазначив французький президент. Він додав, що це стосуватиметься допомоги в плані обладнання та навчання - продовжуючи те, що Франція вже робить протягом кількох місяців.
Він зазначив, що рух у цьому напрямку триватиме на основі запитів, які були сформульовані та дуже тісно узгоджені як з членами Європейського Союзу, так і не з членами ЄС, зокрема, Сполученим Королівством.