Застосування РФ ядерної зброї може призвести до Армагеддону, - Байден
Про це заявив президент США Джо Байден, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg та Reuters
"Він (Путін. – Ред.) не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї або біологічної та хімічної зброї, тому що його збройні сили, можна сказати, значно недопрацьовують. Я не думаю, що існує така річ, як можливість легко застосувати тактичну ядерну зброю і не закінчити Армагеддоном.
Вперше після кубинської ракетної кризи ми маємо пряму загрозу використання ядерної зброї, якщо насправді все продовжуватиметься тим шляхом, яким вони йшли", - зазначив Байден.
За словами Байдена, "ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи".
Байден сказав, що він і офіційні особи США шукають дипломатичний вихід. За словами Байдена, у США намагаються з’ясувати, "де він (Путін. – Ред.) опиняється в такому становищі, щоб не тільки не втратити обличчя, а й не втратить значну владу в Росії?".