Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Для посилення армії РФ на окуповану Донеччину прибуло 500 кримінальних злочинців, - Генштаб ЗСУ

5 38729
Для посилення армії РФ на окуповану Донеччину прибуло 500 кримінальних злочинців, - Генштаб ЗСУ
Для посилення російської армії на тимчасово окуповану територію Донецької області прибуло підкріплення з 500 відмобілізованих кримінальних злочинців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п’ятиста відмобілізованих кримінальних злочинців. Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. Командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Росія вивезла з Білорусі до 30 вагонів із боєприпасами на донецький та херсонський напрямки, - Генштаб ЗСУ

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • stavr
    круто урки із вертухаями одним шоблом ідуть в атаку за кегебіста путлєра
  • 5 копійок
    В бандитський край привезли бандитів. Там їм і місце. При совку туди десятиріччями звозили різну зекоту.
  • Анатолій Бойко 57d63d88
    Загадка: в одному окопі сидять ментяра і зеки . Хто кого перший задвухсотить ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини