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Армія РФ не має достатніх ресурсів, щоб повернути контроль над визволеними ЗСУ територіями, - розвідка Канади

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Армія РФ не має достатніх ресурсів, щоб повернути контроль над визволеними ЗСУ територіями, - розвідка Канади
Росія не має достатнього ресурсу для початку контрнаступу та повторної окупації визволених українськими захисниками територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні розвідувального управління Збройних сил Канади у мережі твіттер.

"Дуже вірогідно, що нинішні українські здобутки - тривалі. Через виснаження та дуже обмежені можливості поповнення запасів, російським силам бракує спроможностей для початку контрнаступу", - заявили розвідники.

Зазначається, що лише протягом кількох останніх днів українські сили відтіснили окупантів на деяких відтинках фронту на Херсонщині на понад 20 км. "Російські сили на північ від ріки Дніпро перебувають у дедалі більш загрозливій позиції, і подальші українські успіхи в цьому регіоні протягом найближчих тижнів не здивують", - наголосили у Збройних силах Канади.

Також читайте: Українські захисники відбили атаки російських окупантів у районах 9 населених пунктів, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі

  • Сум
    Уявляю який обосцаний в російських медіа буде путін,коли повернемо Херсон....
    У росіян буде пєна з рота...
  • stavr
    Армія РФ не має достатніх ресурсів, щоб повернути контроль над визволеними ЗСУ територіями, - то все фігня кацапи додатково мобілізують зеків і разом з вертухаями підуть в атаку за кегебіста путлєра а очолить атаку цельний хєнєрал рамзанка-диров
  • neverlok lok
    от і я думаю нахера вони в ірану дрони купували ,якщо в них ракет і снарядів на 50 років війни ..Але коли побачив яке спорядження і зброя у мобілізованих - то відповідь очевидна ..Щось там не все гаразд ..
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