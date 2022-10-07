Рятувальники продовжують розбирати завали у Запоріжжі. Нині відомо про 11 загиблих. ФОТОрепортаж
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Станом на ранок 7 жовтня триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих унаслідок ракетних ударів 6 жовтня житлових будинків у Запоріжжі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
За однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 8 загиблих осіб, врятовано 6 людей, з яких 5 госпіталізовано.
За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку
деблоковано трьох загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.
Загалом врятовано 21 людину, загинуло 11 осіб.
Станом на 07:00 до робіт залучено 45 осіб та 12 од. техніки ДСНС, а також 5 од. техніки
комунальних служб.