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Рятувальники продовжують розбирати завали у Запоріжжі. Нині відомо про 11 загиблих. ФОТОрепортаж

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Станом на ранок 7 жовтня триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих унаслідок ракетних ударів 6 жовтня житлових будинків у Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

За однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 8 загиблих осіб, врятовано 6 людей, з яких 5 госпіталізовано.

За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку
деблоковано трьох загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Загалом врятовано 21 людину, загинуло 11 осіб.

Станом на 07:00 до робіт залучено 45 осіб та 12 од. техніки ДСНС, а також 5 од. техніки
комунальних служб.

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Рятувальники продовжують розбирати завали у Запоріжжі. Нині відомо про 11 загиблих 01

Рятувальники продовжують розбирати завали у Запоріжжі. Нині відомо про 11 загиблих 02

Рятувальники продовжують розбирати завали у Запоріжжі. Нині відомо про 11 загиблих 03

Топ коментарі

  • stavr
    кацапи смердючі виродки
  • Василь Коромисло
    Ця атака була ракетами.
  • Amber
    Ху@ло кремлівське , здохни сьогодні в свій день народження ,
    краще би ти не народився , чортяка кривава 😡
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