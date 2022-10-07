Понад тисячу вибухонебезпечних предметів знешкоджено на деокупованих територіях Харківщини, - ДСНС

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом минулої доби здійснено 69 залучень, обстежено та очищено територію загальною площею понад 17 га, вилучено та знешкоджено 1004 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області

"Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на об’єктах критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення у Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Так піротехніки за минулий день обстежили понад 24 км ліній електропередач та 5 км газопроводів", - йдеться в повідомленні.

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