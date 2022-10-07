Більш ніж половина танкового парку України складається з трофейної техніки, - британська розвідка

Російські збройні сили залишають важку бронетехніку під час відступу чи капітуляції. Понад половина танкового парку України складається з трофейних машин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, перепрофільована трофейна російська техніка наразі становить значну частину військової техніки України. Україна, ймовірно, захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків та приблизно 650 інших бронемашин з моменту вторгнення.

За даними британської розвідки, "більш як половина танкового парку України, що діє нині, потенційно складається з трофейних машин".

Нездатність російських екіпажів знищити непошкоджену техніку перед відходом чи капітуляцією свідчить про їхню погану підготовку та низький рівень бойової дисципліни. "В умовах сильної напруги російських формувань на кількох ділянках і дедалі більшої деморалізації військ Росія, найімовірніше, продовжить втрачати важке озброєння", - вважають у Міноборони Британії.

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