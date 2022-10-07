Новини • Агресія Росії проти України

Україні потрібні боєприпаси, бронетранспортери та бойові танки, - Штрак-Ціммерманн

8 02111
Україні потрібні боєприпаси, бронетранспортери та бойові танки, - Штрак-Ціммерманн
Під час візиту в Україну голова комітету з оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн знову закликала до постачання Україні західних бойових танків та бронетранспортерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Bild

"Воля захищати свою країну непохитна. Але Україна, як і раніше, потребує нашої підтримки, щоб пережити зиму. Це стосується, перш за все, боєприпасів, а також доставки бронетранспортерів або бойових танків для відтіснення російських позицій", - сказала Штрак-Ціммерманн

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн прибула у Київ з дводенним візитом

Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Розумна жінка сміливіше боягузливого балабола Шольца.
  • Danger Zone
    Та нас не потрібно вмовляти - ми за. Давайте вже танки і все шо там по списку.
  • Michael Oehlenschlaeger
    Как случилось так, что прототипы американских дронов, с дальностью нанесения ударов до тысячи и свыше километров, свободно и без ленд-лиза тысячами поступают в руки агрессора из Ирана, а из самой Америки, к тому же по ленд-лизу, ЗСУ не могут добиться получения пары десятков каких-то свич-блэйдов с дальностью до шестисот километров.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини