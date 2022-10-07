На телемарафон "Єдині новини" у 2023 році планують витратити 2 млрд грн, - нардеп Железняк
Про це пише у телеграмі народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Цензор.НЕТ.
Віг нагадав, що на телемарафон в бюджеті на наступний рік уже було закладено близько 600 млн грн. Тепер додали 100 млн на телемарафон та 1300 млн на "заходи у сфері захисту національного інформаційного простору".
"Знаючі люди підказують, що так, фактично додаткові 1,4 млрд грн це:
- Канал "Фрідом" та "Дом".
- Компенсація за вироблений контент і той, що буде вироблений "Марафоном".
Тобто, справді загальна сума (і це без Суспільного) на "Марафон" виходить вже більше 2 млрд грн", - пише Железняк.
Він зазначив, що не розуміє позицію влади, і що додаткові кошти на фінансування телемарафону можна було б закласти в бюджет більш "елегантно".
"Але обрали найпростіший шлях "не паритись" і з 4-х прийнятих правок вклали ці +1,4 млрд. "Слабоумие и отвага" виходить", - пише Железняк.