Мирна угода з Вірменією може бути підписана до кінця року, - президент Азербайджану Алієв
Про це повідомило агентство "Интерфакс-Азербайджан", передає Цензор.НЕТ.
"Якщо вірменська сторона матиме волю, то мирний договір може бути підписаний до кінця поточного року. Час йде. Хоча перша зустріч глав МЗС не принесла успіху, я вважаю, що це (зустріч. - Ред.) позитивний крок", - сказав Алієв.
За його словами, якщо найближчим часом буде ухвалено рішення, та якщо дві сторони розпочнуть роботу над текстом мирного договору в рамках робочих груп, то "до кінця року ми можемо вийти на домовленості", сказав Алієв у Празі в інтерв'ю азербайджанським телеканалам.
За його словами, ні Вірменія, ні ЄС не мають питань щодо 5 базових принципів мирного договору, запропонованих Азербайджаном.
"Сьогодні під час зустрічі з президентом Франції я побачив, що ці 5 принципів приймаються. Це природно, тому що ми нічого нового не винаходимо. Це принципи, на яких ґрунтуються країни, які бажають нормалізувати відносини", - додав президент Азербайджану.
Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня 2022 року на кордоні між Вірменією та Азербайджаном розпочалася інтенсивна перестрілка. Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах.
Водночас ЄС відправив спецпредставника у Вірменію та Азербайджан на переговори. 15 вересня Радбез Вірменії оголосив про досягнення перемир’я з Азербайджаном.
У жовтні глави МЗС Азербайджану та Вірменії за посередництва США обговорили мирну угоду.