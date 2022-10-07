Макрон і Трасс: будемо підтримувати Україну стільки, скільки необхідно
Про це, як поінформував Єлисейський палац, йшлося під час їхньої зустрічі на полях першого саміту Європейської політичної спільноти у Празі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Вони підкреслили свою рішучість надавати Україні стільки, скільки знадобиться, всю необхідну підтримку для відновлення її суверенітету та територіальної цілісності та протистояння російській агресії, а також свою рішучість вимагати відповідальності від росії за її дії", - йдеться у повідомленні.
Також, зважаючи на тісні та давні зв'язки, які об'єднують їхні країни, президент і прем'єр-міністр домовилися провести наступний франко-британський саміт у Франції у 2023 році для просування оновленого двостороннього порядку денного.
Крім того, Макрон і Трасс обговорили поглиблення двостороннього співробітництва, зокрема в енергетичній сфері, зазначивши, що енергетичний перехід і зменшення залежності від російських вуглеводнів є спільними викликами.
Вони підтвердили своє переконання в тому, що відновлювані джерела енергії та ядерна енергетика є частиною узгоджених стратегій для забезпечення енергетичного переходу та досягнення стратегічної автономії.
Президент і прем’єр підтвердили повну підтримку французького та британського урядів щодо нової АЕС у Сайзуеллі та очікують, що компетентні органи завершать відповідні угоди протягом наступного місяця.
Лідери країн також домовилися поглибити співпрацю у сфері нелегальної міграції, боротися зі злочинними організаціями, що займаються торгівлею людьми в Європі та покласти край небезпечним переходам через Ла-Манш.
Також президент Макрон і прем’єр Трасс високо оцінили якість дискусій на першому саміті Європейської політичної спільноти та чекають її наступних кроків, - йдеться у повідомленні.