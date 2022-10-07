Макрон і Трасс: будемо підтримувати Україну стільки, скільки необхідно

Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс підтвердили рішучість підтримувати України стільки, скільки буде необхідно.

Про це, як поінформував Єлисейський палац, йшлося під час їхньої зустрічі на полях першого саміту Європейської політичної спільноти у Празі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вони підкреслили свою рішучість надавати Україні стільки, скільки знадобиться, всю необхідну підтримку для відновлення її суверенітету та територіальної цілісності та протистояння російській агресії, а також свою рішучість вимагати відповідальності від росії за її дії", - йдеться у повідомленні.

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Також, зважаючи на тісні та давні зв'язки, які об'єднують їхні країни, президент і прем'єр-міністр домовилися провести наступний франко-британський саміт у Франції у 2023 році для просування оновленого двостороннього порядку денного.

Крім того, Макрон і Трасс обговорили поглиблення двостороннього співробітництва, зокрема в енергетичній сфері, зазначивши, що енергетичний перехід і зменшення залежності від російських вуглеводнів є спільними викликами.

Вони підтвердили своє переконання в тому, що відновлювані джерела енергії та ядерна енергетика є частиною узгоджених стратегій для забезпечення енергетичного переходу та досягнення стратегічної автономії.

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Президент і прем’єр підтвердили повну підтримку французького та британського урядів щодо нової АЕС у Сайзуеллі та очікують, що компетентні органи завершать відповідні угоди протягом наступного місяця.

Лідери країн також домовилися поглибити співпрацю у сфері нелегальної міграції, боротися зі злочинними організаціями, що займаються торгівлею людьми в Європі та покласти край небезпечним переходам через Ла-Манш.

Також президент Макрон і прем’єр Трасс високо оцінили якість дискусій на першому саміті Європейської політичної спільноти та чекають її наступних кроків, - йдеться у повідомленні.

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