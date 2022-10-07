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Українських біженців в Польщі пропонують зобов’язати платити за житло

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Українських біженців в Польщі пропонують зобов’язати платити за житло
Влада Польщі готує зміни до спецзакону про українських біженців, щоб вони оплачували надане державою житло. Звільнити від оплати можуть людей похилого віку, інвалідів, багатодітних матерів-одиначок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Над поправкою працюють вже два місяці, а її проект може бути затверджений Радою міністрів упродовж двох тижнів.

Йдеться про місця постійного проживання, де тривалий час можуть перебувати українці - наприклад, гуртожитки чи готелі. Наразі в такому житлі проживають 80 тисяч біженців, а з початку війни туди поселили майже 400 тисяч українців.

"Не повинно бути, щоб українці залишалися в таких місцях кілька місяців, не кажучи про рік. Ми маємо створити умови, щоб вони нормально функціонували в Польщі", - каже Кароліна Лукасевич із Центру миграційних досліджень Варшавського університету.

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Експерт видання, який працює в уряді, пояснює, що все частіше трапляються ситуації, коли біженці працюють і нормально заробляють на життя, а витрати за їхнє перебування несе держава.

Тим часом влада розглядає варіант часткової оплати житла для біженців. Наприклад, від обов'язкової оплати варто звільнити людей похилого віку, інвалідів, багатодітних матерів-одиначок.

"З одного боку, становище поляків має бути вирівняне з українцями, а з іншого – останні не повинні стати залежними від державної допомоги. Якщо ми цього не зробимо, ми отримаємо безпорадність серед біженців і політичну експлуатацію цієї теми правими групами, які скажуть, що поляки не мають електрики, а українці живуть безкоштовно в тризірковому готелі", - зауважує професор Мацей Дущик із Центру досліджень міграції Варшавського університету.

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У Польщі на кінець серпня перебувало приблизно 2,2 млн українців. З них 900 тисяч-1 мільйон – це біженці, ще до 1,2 млн людей – ті, хто жив і працював у країні до війни.

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Топ коментарі

  • Vadim Dumij
    Нічого в тому дивного нема. Поляки і так багато для нас зробили, нехай люди шукають працю.
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Правильно, працездатні нехай працюють, нічого сидіти безкоштовно. Полякам і так велика подяка , скільки нам допомагають
  • Oresta Bartka
    Шара іноді стає квадратовою і не котиться.
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