Зеленський відповів на петицію за повернення громадянства Корбану: Голова штабу оборони Дніпра чекає на повернення українського паспорта

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом повернути голові штабу оборони Дніпра Геннадію Корбану українське громадянство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у своїй відповіді на петицію глава держави нагадав, що правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення визначає Закон України "Про громадянство України" (далі - Закон), яким передбачено, що громадянство України припиняється, зокрема, внаслідок втрати громадянства України (пункт 2 частини першої статті 17). Підстави для втрати громадянства України визначені статтею 19 Закону. При цьому частиною другою статті 19 Закону передбачено, що положення пунктів 1, 3 частини першої цієї статті не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.

Також підстави для втрати громадянства ex lege або за ініціативою держави-учасниці визначає Європейська конвенція про громадянство, ратифікована Законом від 20 вересня 2006 року.

"Визначені Законом підстави і порядок набуття та припинення громадянства України є загальними для всіх фізичних осіб. Водночас органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19 Конституції України). Про результати розгляду порушених питань буде поінформовано автора електронної петиції", - йдеться у відповіді Зеленського.

Водночас сам Корбан у Facebook заявив, що зважаючи на відповідь Зеленського "є всі підстави для перегляду указу та відновлення моїх цивільних та Конституційних прав".

"Оцінку тому, що сталося і чому мої права були порушені не даватиму. Гадаю, що в ситуації, що склалася, це було непорозумінням або чиєюсь помилкою, що розлучила мене з Батьківщиною та рідними. За цей час ми пройшли складний юридичний шлях – юристи не знайшли жодних підстав, чому мене позбавили громадянства та не впустили до країни. Жодна офіційна структура – ​​ні СБУ, ні міграційна служба, ні Офіс президента не змогли надати жодного документа чи мотивованої відповіді, на якій підставі це сталося.

Шановний президент. Оскільки наша з вами позиція солідарна, чекаю на ваше рішення як гаранта Конституції про повернення мені паспорта громадянина України та можливості в'їзду в країну. Мене чекає дім - Україна та Дніпро!" - підсумував голова штабу оборони Дніпра.

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Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства.

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