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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 680 осіб, 266 літаків, 233 гелікоптери, 2466 танків, 1455 артсистем, 5093 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 680 осіб, 266 літаків, 233 гелікоптери, 2466 танків, 1455 артсистем, 5093 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 61 680 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 61 680 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків - 2 466 (+17) од,
  • бойових броньованих машин - 5 093 (+29) од,
  • артилерійських систем - 1455 (+31) од,
  • РСЗВ - 344 (+3) од,
  • засоби ППО - 177 (+0) од,
  • літаків - 266 (+0) од,
  • гелікоптерів - 233 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20),
  • крилаті ракети - 246 (+0),
  • кораблі /катери -15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3 862 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 135 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках", - зазначили в Генштабі.

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 680 осіб, 266 літаків, 233 гелікоптери, 2466 танків, 1455 артсистем, 5093 броньованих машини 01

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Топ коментарі

  • частный сектор
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Ой красівоє, особливо арта
  • Igor Abolinsh
    Судя по количеству артсистем, Рашка на пороге очередного отрицательного, но грандиозного шухера!
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