Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 680 осіб, 266 літаків, 233 гелікоптери, 2466 танків, 1455 артсистем, 5093 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
9 09714
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 61 680 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.10 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 61 680 (+350) осіб ліквідовано,
- танків - 2 466 (+17) од,
- бойових броньованих машин - 5 093 (+29) од,
- артилерійських систем - 1455 (+31) од,
- РСЗВ - 344 (+3) од,
- засоби ППО - 177 (+0) од,
- літаків - 266 (+0) од,
- гелікоптерів - 233 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20),
- крилаті ракети - 246 (+0),
- кораблі /катери -15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 862 (+8) од,
- спеціальна техніка - 135 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках", - зазначили в Генштабі.