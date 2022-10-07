Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 680 осіб, 266 літаків, 233 гелікоптери, 2466 танків, 1455 артсистем, 5093 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 61 680 осіб.