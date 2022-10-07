Особи з громадянством РФ можуть бути також в інших державних органах, СБУ треба докласти більше зусиль та провести перевірку, - голова ВС Князєв

Громадянство РФ ще не свідчить, що людина - зрадник або колаборант. Але це створює відповідні потенційні ризики.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

"Це стосується роботи людей у будь-якій правоохоронній структурі, суді та й загалом у будь-якому органі державної влади. Тому я думаю, що це питання ширше, ніж перевірка суддів Верховного Суду. І особи з громадянством росії можуть бути і в інших державних органах. Тому, на мою думку, СБУ й іншим органам треба докласти більше зусиль і проводити роботу з виявлення таких громадян у всіх державних органах. Ми не можемо зараз зосереджуватися тільки на Верховному Суді й казати, що треба перевірити тільки всіх суддів ВС", - пояснив він.

За словами Князєва, гарантій відсутності осіб із громадянством РФ в інших органах державної влади немає.

"Навіть не сумніваюся, що якщо перевірити ретельно, можна знайти громадян рф у багатьох державних органах. Та це питання вже державного рівня, і тут керівництво держави, певно, має вживати відповідних системних заходів. У мене теж виникає багато запитань до будь-якої людини, яка на сьогодні не вийшла з громадянства рф. Яку б вона посаду не обіймала в Україні. Це викликає підозру. Впевнений, що відповідні органи в цьому напрямі мають посилено працювати", - додав голова Верховного Суду.

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