Японія ввела нові санкції проти Росії

У санкційний список додали 81 особу та дев’ять організацій. Їхні активи в Японії будуть заморожені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NHK.

До санкційного списку цього разу потрапили високопоставлені урядовці та організації, пов'язані з військовими. А також проросійські сепаратисти на сході та півдні України, які, як вважається, несуть пряму відповідальність за односторонню анексію.

Заступник головного секретаря кабінету міністрів Кіхара Сейджі заявив журналістам, що Японія рішуче засуджує проведені Росією "референдуми". Вони обмежують суверенітет і територіальну цілісність України та є порушенням міжнародного права. Він додав, що його країна не може миритись зі спробами Росії в односторонньому порядку змінити статус-кво.

Кіхара сказав, що Японія продовжуватиме співпрацювати з іншими членами G7 та світовою спільнотою, щоб просувати жорсткі санкції проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія відновлює роботу посольства в Києві