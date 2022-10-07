Ердоган і Путін обговорили війну в Україні: Туреччина готова зробити свій внесок у мирне вирішення

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Ердоган та Путін обговорили питання, які покращать турецько-російські відносини, а також останні події у російсько-українській війні, йдеться у повідомленні.

"Під час розмови президент Ердоган підтвердив, що він готовий зробити свій внесок у мирне вирішення українського питання на благо всіх", - зазначили в канцелярії турецького президента.

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