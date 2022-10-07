Нобелівську премію миру-2022 отримали правозахисники з України, Росії та Білорусі

Українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" отримала Нобелівську премію миру-2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нобелівський комітет.

Лауреатами премії миру стали також правозахисник із Білорусі Алесь Беляцький та російська правозахисна організація "Меморіал".

"Премія миру 2022 року присуджується правозахиснику Алесю Беляцькому з Білорусі, російській правозахисній організації "Меморіал" та українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лауреати премії миру представляють громадянське суспільство у своїх країнах.

"Вони протягом багатьох років пропагували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали видатних зусиль, щоб задокументувати військові злочини, порушення прав людини та зловживання владою. Разом вони демонструють важливість громадянського суспільства для миру та демократії", - додали в Комітеті.

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