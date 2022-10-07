СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з РФ керував депутат-зрадник Кива

Учасники банди входили до громадського об’єднання "Патріоти за життя", яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві. Сам він перебуває у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких – державна зрада і посягання на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



Зазначається, що до втечі нардепа в РФ ці "патріоти" виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.



Також їх залучали до так званої "фізичної підтримки" та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці.



За участь у кожній з таких "акцій" зловмисники отримували гроші від своїх "координаторів" з ОПЗЖ.



"За даними слідства, до складу угруповання входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Їхній організатор був на прямому зв’язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема, й після повномасштабного вторгнення РФ.



За задумом екснардепа, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону.



Проте після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових "прибутків"", - йдеться в повідомленні.



У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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