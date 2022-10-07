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СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з РФ керував депутат-зрадник Кива

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СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з РФ керував депутат-зрадник Кива
Учасники банди входили до громадського об’єднання "Патріоти за життя", яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві. Сам він перебуває у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких – державна зрада і посягання на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до втечі нардепа в РФ ці "патріоти" виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.

Також їх залучали до так званої "фізичної підтримки" та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці.

За участь у кожній з таких "акцій" зловмисники отримували гроші від своїх "координаторів" з ОПЗЖ.

"За даними слідства, до складу угруповання входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Їхній організатор був на прямому зв’язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема, й після повномасштабного вторгнення РФ.

За задумом екснардепа, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону.

Проте після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових "прибутків"", - йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте: Обвинувальний акт щодо Киви передали до суду

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    А як КИВА попав до лав МВД ? І одразу до керівництва ?

    уявляете як працював злагоджено СОЦІАЛЬНИЙ ЛІФТ ФСБ ? Ще ловити і ловити ціх потвор
  • Артем 42df2539
    Дуже шкода, що в нас така лайно-ситуація, пам'ятаю як в одному інтерв'ю наш вже полеглий воїн казав: "Якби я вбив Сальдо 23 лютого отримав би термін, а якби зараз, то героя України"
  • Олег Кущ e096799b
    На восьмой месяц войны. Крассавчики.
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