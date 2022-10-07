​На Одещині агента ФСБ під псевдонімом Професор засуджено до 15 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора

За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури до 15 років позбавлення волі с конфіскацією майна засуджено жителя Одеси за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.



"Прокурори в суді довели, що чоловік після 24 лютого 2022 року був завербований представниками ФСБ РФ. Від російських кураторів отримав псевдонім Професор. Він збирав інформацію щодо місць розташування блокпостів, кількості і озброєння українських захисників, сил протиповітряної оборони, командних пунктів, правоохоронних органів та спецслужб, промислових об’єктів військового призначення на території області, а також інформацію щодо місць ураження ракетними ударами. Чоловік розвідував способи укріплення штабу ОК "Південь", Одеської обласної військової адміністрації, СБУ та ГУНП в області", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, розвідінформацію у вигляді текстових повідомлень та координат із фото та відеосупроводом він передавав майже щодня та одержував грошову винагороду на картковий рахунок.



"У судовому засіданні чоловік провину визнав повністю та надав викриваючі показання", - додали в Офісі Генпрокурора.

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