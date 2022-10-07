Штаб окупантів із важливою документацією знайдено у селищі під Лиманом, - ДБР
Про це йдеться у повідомленні ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях", - повідомили у ДБР.
а інформацією ДБР, виявлені докази ретельно вивчатимуться з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки.
У ДБР інформують, що стабілізаційні заходи в деокупованому Лимані тривають.
"Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень стосовно місцевих зрадників і колаборантів. Слідчі продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з окупантами та проведенні підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету України", - зазначається в повідомленні.