Новини • Агресія Росії проти України

Штаб окупантів із важливою документацією знайдено у селищі під Лиманом, - ДБР

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Штаб окупантів із важливою документацією знайдено у селищі під Лиманом, - ДБР
У Яцківці під Лиманом працівники ДБР виявили штаб окупантів в одному з приватних будинків.

Про це йдеться у повідомленні ДБР, інформує Цензор.НЕТ

"У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях", - повідомили у ДБР. 

а інформацією ДБР, виявлені докази ретельно вивчатимуться з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки.

У ДБР інформують, що стабілізаційні заходи в деокупованому Лимані тривають.

"Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень стосовно місцевих зрадників і колаборантів. Слідчі продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з окупантами та проведенні підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету України", - зазначається в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    "Агентура" - це добре! Тепер їх "за яйця" і хай "женуть дезу" кацапам!
  • Панас Стець
    то звичайні колаборанти, їх виправити лише могила зможе.
  • Панас Стець
    те біосміття тільки в суд... вірити тій наволочі причин немає взагалі ніяких. відпусти, воно "спалить" все і всих.
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