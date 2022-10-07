Телеканал "Рада" платить людям, близьким до Офісу президента, за піар Єрмака, Подоляка і Тимошенка, - Bihus.info. ВIДЕО

Телевізійний продакшен "Кінокіт", пов’язаний із заступником голови ОП Кирилом Тимошенком, отримує десятки мільйонів гривень за піар його самого, а також Андрія Єрмака та Михайла Подоляка.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти з’ясували, що в кінці 2021 року після ребрендінгу телеканал "Рада" замовив виготовлення ряду програм продакшену "Кінокіт". Ця фірма мала виготовляти для "Ради" ранкове та вечірнє шоу, спецпроєкти, авторські програми. Сума угоди - 180 млн грн, підрядника обирали на творчому конкурсі, а не через тендери на "Прозорро".

З початком війни виготовлення шоу, спецпроєктів та авторських програм стало неактуальним. Суму угоди між "Радою" й "Кінокіт" зменшили до 55 млн грн. А ефір телеканалу посіли Єрмак, Тимошенко та Подоляк, яких тут показують весь час.

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За виготовлення контенту для "Єдиних новин" Рада платить компанії "Кінокіт" в середньому 10 млн грн на місяць. При цьому "Кінокіт" пов’язаний із заступником голови ОП Кирилом Тимошенко. Той до роботи в команді Зеленського займався відеозйомкою в продакшені "Goodmedia". Одним із засновників "Кінокіта" є колишній продюсер "Goodmedia" Григорій Зінченко. В грудні 2021 року він продав компанію Юлії Дроздовій - акторці з Одеси, яка навчається у кіношколі дружини Кирила Тимошенка.

Директором "Кінокіта" став Сергій Самойленко - колишній співробітник телеканалу "112", після призначення якого на телеканалі "Рада" з’явилися колишні ведучі "112".

"Це достатньо очевидно. Що Офіс президента повністю контролює те, що виробляє цей "Кінокіт". Все це робилося для піару, просування Офісу президента. І якщо дивитися новинні блоки телеканалу "Рада", то значну їх частину займають новини в стилі "Заступник Єрмака Кирило Тимошенко написав у фейсбуці фантастичну суперову глибоку думку", "Зустрівся з послом Танзанії" - і ось таке, таке, таке", - каже медіакритик Отар Довженко.

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"Якщо новини змінюються, а запрошені спікери йдуть, то декілька людей залишаються у полі зору телеканалу щоденно. А іноді навіть щогодинно. Вони безперервно рятують, відбудовують, дарують, звільняють, відкривають. Їхні пости весь час цитують, а уривки з інтерв’ю розбивають на декілька вирізок", - твердять автори розслідування.