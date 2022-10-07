На тимчасово окупованих територіях України рух опору тільки посилюватиметься, - розвідка
Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Є закон України про спротив, там сказано, що, де, як треба робити, хто керує, хто координує ці питання. Відповідно, є й успіх: ми реально розуміємо, як організувати, як підтримати, як скоординувати всі наші зусилля, і через те партизанський рух є і буде тільки посилюватися", - розповів Скібіцький..
Він також запевнив, що потужний рух в Криму, на окупованих територіях Херсонської й Запорізької областей. І там робота полягає не лише в знищенні колаборантів.
"Усі списки всіх колаборантів, які організовували, фальсифікували так званий референдум, вся інформація є, в тому числі – завдяки нашим громадянам, які проживають на окупованих територіях, і з найпершого дня ця інформація надходить в онлайн-режимі. Через те РФ намагається не просто тримати лінію фронту, а активно застосовувати Росгвардію, підрозділи ФСБ для того, щоб посилити й встановити повний контроль над цими територіями, але рух спротиву є, він діє. Щодня можна бачити його результати, і патріоти свої завдання виконують", – запевнив представник воєнної розвідки України.