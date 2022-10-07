На тимчасово окупованих територіях України рух опору тільки посилюватиметься, - розвідка

У Головному управлінні розвідки МО України розповіли про партизанський рух у Криму, на окупованих територіях Херсонської й Запорізької областей. А також запевнили, що там рух опору тільки посилюватиметься.

Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Є закон України про спротив, там сказано, що, де, як треба робити, хто керує, хто координує ці питання. Відповідно, є й успіх: ми реально розуміємо, як організувати, як підтримати, як скоординувати всі наші зусилля, і через те партизанський рух є і буде тільки посилюватися", - розповів Скібіцький..

Він також запевнив, що потужний рух в Криму, на окупованих територіях Херсонської й Запорізької областей. І там робота полягає не лише в знищенні колаборантів.

"Усі списки всіх колаборантів, які організовували, фальсифікували так званий референдум, вся інформація є, в тому числі – завдяки нашим громадянам, які проживають на окупованих територіях, і з найпершого дня ця інформація надходить в онлайн-режимі. Через те РФ намагається не просто тримати лінію фронту, а активно застосовувати Росгвардію, підрозділи ФСБ для того, щоб посилити й встановити повний контроль над цими територіями, але рух спротиву є, він діє. Щодня можна бачити його результати, і патріоти свої завдання виконують", – запевнив представник воєнної розвідки України.

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