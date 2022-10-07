Верховна Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік для жінок

Верховна Рада ухвалила в цілому закон 6482 щодо добровільного військового обліку для жінок. "За" проголосувало 287 народних депутатів.

Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк.

Згідно з ухваленим законом, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням.

Але в законі залишили норму про обов’язкове взяття на військовий облік медичних працівників.

"Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язані", - написав нардеп.

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