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Над військовою базою у Калузькій області РФ вибухнув безпілотник

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Над військовою базою у Калузькій області РФ вибухнув безпілотник
На територію авіабази "Шайківка" у Калузькій області залетів та вибухнув невідомий безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зазначається, що безпілотний літальний апарат розбився на військовому аеродромі "Шайківка" у Калузькій області. Внаслідок цього постраждалих немає.

За даними губернатора Владислава Шапши, ймовірно, безпілотник прилетів з боку держкордону РФ.

У Шайківці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк РФ. На його озброєнні перебувають ракетоносці Ту-22М3.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Сообщают, что село Макеевка Луганской области перешло под контроль Украины
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Андрей Андрей 5a1739d2
    Непогано, але краще б Калузька область вибухнула, а краще рашка
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