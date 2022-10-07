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Рада розпочала розгляд проєкту Бюджету на 2023 рік

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Рада розпочала розгляд проєкту Бюджету на 2023 рік
Верховна Рада у п’ятницю, 7 жовтня, розпочала розгляд проєкту Бюджету на 2023 рік у першому читанні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка.

"Поки документ (правки депутатів до бюджету, НЕ бюджет) прийнятий за основу. За - 269. Далі розгляд 1270 правок", - написав депутат.

Після того, як відбудеться голосування правок депутатів "в цілому", Бюджет-2023 буде ухвалений у першому читанні, пояснив він.

Також читайте: Профільний комітет Ради рекомендує депутатам прийняти проєкт держбюджету в першому читанні

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    100 млрд на "велике крадівництво"?
  • Super Gut
    Я не претендую на наступника Ванги, однак прогнозую, що в бюджеті 2023-го року менше всього коштів отримують найбідніші верстви населення (пенсіонери, вимушені переселенці та ін), однак охфіс головного аніматора країни, вр, судді та ін, отримають індексацію 100%, а велика стройка засяє новими сотнями мільярдів.
  • Дмитрий Анатольевич 1ca80f53
    Побільше грошей на дороги і до самих кордонів з булбошією та мордором, бо так так крадуть, що світові наркокартелі тихо курять у кутку. Та і як кацапські танки знову доїдуть до Києва. Це не гумор, Гео Лерос казав, що зараз знову кладуть асфальт до білоруського кордону, коли людям нема де перезимувати.
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