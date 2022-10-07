Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького, - ЗМІ

Міністерство юстиції України направило компетентним органам Республіки Австрія клопотання про видачу Україні ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького, за лінією Інтерполу виставлено "червону картку" для затримання Тупицького.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Подільський районний суд Києва 26 вересня направив клопотання через Київську міську прокуратуру до Мін'юсту про видачу Тупицького. 30 вересня клопотання суду про видачу Тупицького Міністерство юстиції України направило на виконання компетентним органам Республіки Австрія", - зазначило джерело

За даними видання, також за лінією Інтерполу Державне бюро розслідувань направило "червоне оповіщення" для затримання Тупицького.

"Очікується відповідь Генерального секретаріату Інтерполу про можливість використання його каналів для розшуку Тупицького", - додало джерело.

Як повідомлялось, 29 липня суд обрав для колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії. Зазначимо, що раніше Тупицького було оголошено в міжнародний розшук.

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