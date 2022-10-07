У визволених населених пунктах Херсонщини велика проблема з їжею і електропостачанням, - Хлань
Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо деокупованих сіл, з кожним днем їх стає все більше і більше… Ситуація гуманітарна вкрай складна. Великі проблеми з їжею, великі проблеми з електропостачанням…наразі ведуться ремонтні роботи…", - зазначив він.
За словами Хланя, будівлі в населених пунктах зруйновані, люди, які пережили окупацію, ховалися у підвалах, чекаючи на ЗСУ. Наразі місцевих мешканців треба забезпечити продовольством, їм потрібні будівельні матеріали - щоб відновити пошкоджені домівки, дрова, адже незабаром зима.
Організацією допомоги займаються наразі і благодійні фонди, і фонди обласних депутатів, також працює в деокупованих селах обласна військова адміністрація.
Депутат додав, що, звісно, доцільніше евакуюватися з цих населених пунктів, проте є люди, які категорично відмовляються від виїзду, заявляючи, що не покинуть рідні домівки. І їх думку потрібно враховувати і допомагати.