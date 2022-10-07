У визволених населених пунктах Херсонщини велика проблема з їжею і електропостачанням, - Хлань

Наразі найголовніше завдання в деокупованих селах - допомогти людям підготуватися до зимового періоду, вони потребують продуктів, будівельних матеріалів, необхідно відновити електропостачання.

Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо деокупованих сіл, з кожним днем їх стає все більше і більше… Ситуація гуманітарна вкрай складна. Великі проблеми з їжею, великі проблеми з електропостачанням…наразі ведуться ремонтні роботи…", - зазначив він.

За словами Хланя, будівлі в населених пунктах зруйновані, люди, які пережили окупацію, ховалися у підвалах, чекаючи на ЗСУ. Наразі місцевих мешканців треба забезпечити продовольством, їм потрібні будівельні матеріали - щоб відновити пошкоджені домівки, дрова, адже незабаром зима.

Організацією допомоги займаються наразі і благодійні фонди, і фонди обласних депутатів, також працює в деокупованих селах обласна військова адміністрація.

Депутат додав, що, звісно, доцільніше евакуюватися з цих населених пунктів, проте є люди, які категорично відмовляються від виїзду, заявляючи, що не покинуть рідні домівки. І їх думку потрібно враховувати і допомагати.

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