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Верховна Рада закликала створити трибунал для РФ

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Верховна Рада закликала створити трибунал для РФ
Депутати Верховної Ради ухвалили постанову про звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, Євросоюзу, Ради Європи стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив у своєму Тelegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ

Відповідне рішення підтримали 283 депутати. Народні депутати закликають створити спеціальний міжнародний трибунал, який міг би судити найвище політичне та військове керівництво Росії за скоєння злочинів агресії проти України.

"Не потрібно чекати закінчення війни. Необхідно вже розпочинати переслідування причетних до агресії проти нашого народу. Росія повинна відповісти за все!", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Віталій Маркович
    спочатку створітьтрибунал для тих виродків опзжопівських які і далі сидять у раді!
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Roman Podyu 5027fa4e
    Хуссейна выдернули, Милошевич сдох в тюрьме. Путлер не сможет уйти от ответственности за преступления. Если только свои его грохнут.
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