Ядерна атака РФ проти України на тлі майбутніх навчань є малоймовірною, - розвідка Естонії

У розвідці Естонії вважають, що хоча РФ невдовзі проводитиме свої щорічні навчання для сил, що відповідають за ядерну зброю, її застосування проти України малоймовірне.

Про це заявив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії, полковник Марго Гросберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, попри активізацію розмов про ризик, що РФ вдасться до ядерного удару, поки не виглядає так, що російські сили збираються це зробити, і, крім того, це було б нераціонально з військової точки зору.

"Хочу наголосили, що з військової точки зору використання цієї зброї не є раціональним - це не дасть якогось ефекту, хіба що мінімальний… Ядерну загрозу не можна не брати до уваги, але, на мою думку, вона не є справді значною", - каже Гросберг.

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