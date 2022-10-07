50 будинків у Харкові не підключать до тепла повністю або частково, - міськрада

Через масові пошкодження житлового фонду та інфраструктури міста Харкова 50 будинків частково або повністю не будуть підключені до опалення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Станом на 18:00 6 жовтня, 25 таких будинків розташовані у Київському районі, 13 будинків - у Салтівському, два будинки - у Холодногірському, один будинок - у Слобідському та по три – у Шевченківському, Немишлянському та Основ’янському районах міста". - йдеться в повідомленні.

Зважаючи на характер та обсяги пошкоджень, у деякі будинки тепло запускатимуть частково, втім низка будинків до опалення підключатися не буде.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суспільству нададуть рекомендації, як пройти одну із найскладніших зим в нашій сучасній історії, - Данілов