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"Ми дамо Україні більше боєприпасів, зимового та індивідуального спорядження", - прем’єрка Естонії Каллас

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"Ми дамо Україні більше боєприпасів, зимового та індивідуального спорядження", - прем’єрка Естонії Каллас
Естонія схвалить новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня.

Про це у Twitter повідомила прем'єрка Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Україна має імпульс на полі бою.

"Ми всі повинні зробити більше зараз, щоб вона могла звільнити свої території. Тому наступного тижня Естонія ухвалить рішення про новий пакет військової допомоги. Ми дамо Україні більше боєприпасів, зимового та індивідуального спорядження", - наголосила Каллас.

Також читайте: Країнам ЄС запропонують надати Україні черговий транш військової допомоги, - Боррель

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Величезна подяка. Якби і всі так допомагали.
  • Олексій Євтушенко 25681446
    Дякуємо Естонії!
  • Харьков Сумской
    Естонія останнє віддає...
    А Байден с Шольцем перегукуються: ти дай першим Абрамс - ні, ти дай спочатку Леопард...
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