Зеленський відреагував на петицію про вегетаріанські та веганські сухпайки для ЗСУ: Шмигаль має опрацювати пропозиції

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій закликали запровадити вегетаріанські та веганські сухі пайки для Збройних сил. Перед тим звернення набрало понад 25 тисяч підписів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Офісу президента.

Наразі у ЗСУ та в інших військових формуваннях немає вегетаріанських сухпайків. Тому Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати пропозицію з петиції. Далі про результати роботи автора петиції має поінформувати Кабінет міністрів.

Автор петиції Петро Павлов пропонує додати до наявних сухпайків додаткові, що враховуватимуть харчові особливості військових.

За його словами, такі зміни наблизять ЗСУ до високих стандартів та привернуть увагу потенційних рекрутерів. Автор наводить приклад, що вегетаріанські сухпайки використовують, зокрема, у Сполучених Штатах.

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Також у петиції зауважують, що поява вегетаріанських сухпайків буде важлива для людей, що не вживають м'ясні продукти з етичних поглядів; для вірян; для людей, чий організм має обмежену можливість засвоювати лактозу; для людей із періодичними проблемами травлення.