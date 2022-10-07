Новини

Зеленський відреагував на петицію про вегетаріанські та веганські сухпайки для ЗСУ: Шмигаль має опрацювати пропозиції

4 57544
Зеленський відреагував на петицію про вегетаріанські та веганські сухпайки для ЗСУ: Шмигаль має опрацювати пропозиції
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій закликали запровадити вегетаріанські та веганські сухі пайки для Збройних сил. Перед тим звернення набрало понад 25 тисяч підписів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Офісу президента.

Наразі у ЗСУ та в інших військових формуваннях немає вегетаріанських сухпайків. Тому Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати пропозицію з петиції. Далі про результати роботи автора петиції має поінформувати Кабінет міністрів.

Автор петиції Петро Павлов пропонує додати до наявних сухпайків додаткові, що враховуватимуть харчові особливості військових.

За його словами, такі зміни наблизять ЗСУ до високих стандартів та привернуть увагу потенційних рекрутерів. Автор наводить приклад, що вегетаріанські сухпайки використовують, зокрема, у Сполучених Штатах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Треба, щоб у всіх була тривожна сумка з їжею та водою, не зволікайте", - радник Єрмака Милованов

Також у петиції зауважують, що поява вегетаріанських сухпайків буде важлива для людей, що не вживають м'ясні продукти з етичних поглядів; для вірян; для людей, чий організм має обмежену можливість засвоювати лактозу; для людей із періодичними проблемами травлення.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    Интересная очередная схема, но боюсь с кучей вооружённых и воюющих людей она вряд ли пройдёт. А вообще надо прекращать заниматься ерундой с этим веганством и подобной дуристикой и готовится к активным боевым действия в зимний период
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ну а в когож,це у них так россійска народна забава,Гойда.називається
  • Rar4k Rar4kp
    Що всі носяться з тими сухпаями, як з писаною торбою? Хоча це й не дивно, бо простий обиватель не знає, що у ЗСУ ті інших складових сектору безпеки і оборони ДПНП не є основним способом харчування особового складу. Основний спосіб-це ГАРЯЧЕ три/чотириразове харчування. Сухпай використовується у випадках, коли немає можливості забезпечення гарячим харчуванням. А тепер ще й зампотилу і начпроду додатковий головняк. Хоча у Статуті сказано лише про дієтичне харчування...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини