Новини • Війна

Кремль призначив Мурадова новим командувачем Східного військового округу РФ

10 94315
Кремль призначив Мурадова новим командувачем Східного військового округу РФ
У Росії змінився командувач Східного військового округу. На цю посаду призначили Рустама Мурадова, який раніше командував російськими військами на окупованому Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у п'ятницю, 7 жовтня, повідомив голова Дагестану Сергій Меліков.

"Рустам Усманович Мурадов призначений командувачем Східного військового округу - одного із найпотужніших за бойовим складом військових округів країни", - написав Меліков.

Він додав, що Мурадов має бойовий досвід, здобутий у Чечні та Сирії.

Раніше Мурадов командував російськими військами на окупованому Донбасі.

Також читайте: Кремль змінив командування ЗВО РФ

Нагадаємо, цього тижня також було призначено нового командувача Західного військового округу РФ. Ним став Роман Бердников - випускник Київського суворовського військового училища 1991 року.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Amber
    Ху@ло не розуміє , що від перестановки місьць доданків , сума не міняється

    І цей здохне , як скажена тварина , бо вона не має права на життя , як і ху@ло 😠
  • Kolja Stambulskij
    настаящая сруцкая хфамилия......
  • дмитрий a4f273bf
    Очередной новоявленный фаворит, герой известного видоса с осмотром воинской части и плачевным в ней состоянием. Однако сирийский и чеченский опыт у нас не прокатывает и как все мы знаем, сколько кровати в борделе не меняй...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини