Кремль призначив Мурадова новим командувачем Східного військового округу РФ

У Росії змінився командувач Східного військового округу. На цю посаду призначили Рустама Мурадова, який раніше командував російськими військами на окупованому Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у п'ятницю, 7 жовтня, повідомив голова Дагестану Сергій Меліков.

"Рустам Усманович Мурадов призначений командувачем Східного військового округу - одного із найпотужніших за бойовим складом військових округів країни", - написав Меліков.

Він додав, що Мурадов має бойовий досвід, здобутий у Чечні та Сирії.

Раніше Мурадов командував російськими військами на окупованому Донбасі.

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Нагадаємо, цього тижня також було призначено нового командувача Західного військового округу РФ. Ним став Роман Бердников - випускник Київського суворовського військового училища 1991 року.