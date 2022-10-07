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Путіна почали критикувати у його найближчому оточенні, - Washington Post

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Путіна почали критикувати у його найближчому оточенні, - Washington Post
Російського диктатора Путіна почали критикувати у найближчому оточенні через війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Washington Post із посиланням на дані американської розвідки.

"Член найближчого оточення Володимира Путіна в останні тижні висловив російському президенту незгоду з його поведінкою у війні на Україні. Ця критика є свідченням заворушень всередині російського керівництва з приводу ведення війни, яка обернулася катастрофічно невдало для Москви, змусивши Путіна минулого місяця віддати наказ про мобілізацію сотень тисяч військовослужбовців у відчайдушній спробі компенсувати недавні втрати на полі бою", - зазначає видання.

За даними джерела, інформацію вважають досить важливою та включили в щоденний брифінг президента Байдена з розвідки і передали іншим офіційним особам США.

"Невдоволення, яке висловив член найближчого оточення Путіна, було пов'язано з неправильним управлінням військовими зусиллями і помилками, що допускаються тими, хто проводить військову кампанію", - йдеться в матеріалі видання.

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Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Ну те, що я й казав постійно починаючи з 2014-го. Бачете він критикує ***** не за те шо він взагалі розпочав цю війну, а за невдале керівництво. Я казав і буду казати, в козлостані здохне одне ***** на його заміну прийде друге. Тому, після того як ми виженемо кацапсячу орду та відвоюємо, а я в це свято вірю тому що по іншому не буде, як мінімум на тисячоліття припинити всі стосунки з мордором. Але спочатку зідрати з них таку компенсацію, щоб вони століттями ходили голі й босі та жили впроголодь.
  • Підлога Маккартні
    Член. В новости же написано
  • Харьков Сумской
    У Путіна є ще більш-ближайше оточення: Меркель, Ердоган, Трамп та Маск
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