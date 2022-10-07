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Україна першою у світі отримає новітні системи ППО IRIS-T, - Ігнат

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Україна першою у світі отримає новітні системи ППО IRIS-T, - Ігнат
Українські військові навчаються роботи із системами протиповітряної оборони NASAMS та IRIS-T.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на 5 канал.

"Україна - перша країна, яка буде використовувати саме IRIS'и. NASAMS само собою, це вже давно на слуху, будемо очікувати. Дійсно, фахівці, які будуть їх використовувати, уже здобувають певний досвід, певне навчання проходять. З нетерпінням чекаємо, щоб посилити нашу систему ППО, бодай невеликої кількості цих комплексів, але будемо очікувати на більші поставки", - сказав Ігнат.

IRIS-T SLM - розроблений Diehl Defence наземний ЗРК на шасі MAN SX 45 (8 x 8) з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужним двигуном. Дальність стрільби з вертикальної пускової установки - до 40 км, ураження - 20 км. Може вражати літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

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Поставка системи ППО IRIS-T з Німеччини до України очікується вже цієї осені.

Топ коментарі

  • Danger Zone
    Свого часу ген.конструктор Вільхи- М просив у політично-канцелярского керівництва України всього 40 міліонів грінов на виробництво системи ППО на базі той же Вільхи -М. Вражала всі кацапськи ракети, самольоти.... Зараз при слові асфальт якась агрессія з'являється.
  • A San
    Цет типу хто проти боневтіка , той "руский"?)))
  • Алекс Мышкевич
    Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)

    https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html

    40 млн. ЗЄ-лєю витрачено на асвальт до білоруського кордону для російських танків....
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