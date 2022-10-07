Україна першою у світі отримає новітні системи ППО IRIS-T, - Ігнат

Українські військові навчаються роботи із системами протиповітряної оборони NASAMS та IRIS-T.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на 5 канал.

"Україна - перша країна, яка буде використовувати саме IRIS'и. NASAMS само собою, це вже давно на слуху, будемо очікувати. Дійсно, фахівці, які будуть їх використовувати, уже здобувають певний досвід, певне навчання проходять. З нетерпінням чекаємо, щоб посилити нашу систему ППО, бодай невеликої кількості цих комплексів, але будемо очікувати на більші поставки", - сказав Ігнат.

IRIS-T SLM - розроблений Diehl Defence наземний ЗРК на шасі MAN SX 45 (8 x 8) з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужним двигуном. Дальність стрільби з вертикальної пускової установки - до 40 км, ураження - 20 км. Може вражати літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

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Поставка системи ППО IRIS-T з Німеччини до України очікується вже цієї осені.