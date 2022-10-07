"Щоб зупинити визволення України, Росія почала маніпулювати темою переговорів", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що якби Росія дійсно хотіла переговорів, то відреагувала б на десятки пропозицій України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на засіданні Європейської Ради.

"Щоб зупинити звільнення України, Росія почала маніпулювати темою переговорів і нібито згадала про діалог, який сама ж і відкинула, почавши цю війну проти України й проти вас усіх, проти всієї Європи. Очевидно, що Росія не хоче ніяких справжніх переговорів. Бо якби хотіла, то відреагувала б на десятки наших пропозицій і намагань. Росія просто хоче виграти час. Хоче перегрупувати сили й накопичити ресурси, щоб ударити знову. Ми маємо не дати їй зробити це", - наголосив президент.

Нагадаємо, спікерка Ради Федерації Матвієнко запропонувала парламенту України сісти за стіл переговорів.

Раніше президент Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним.

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