Жорстокість щодо цивільного населення з боку окупаційних військ має системний характер, - голова USAID Пауер

Після визволення територій України, які були окуповані російською армією, відкриваються нові факти воєнних злочинів з боку окупаційних військ, які говорять про те, що жорстокість щодо цивільного населення – це не одиничні випадки, вони мають системний характер

Про це заявила голова USAID та колишня посол США при ООН Саманта Пауер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода".

З 2014 року USAID підтримує організації, які займаються документуванням воєнних злочинів Росії в Україні.

"Наприклад, ми допомагаємо коаліції "5 ранку". Зараз ми підтримуємо 22 офіси по всій країні, які збирають свідчення, судово-медичні докази та ті матеріали, які я та інші знаємо з інших театрів війни, де були скоєні звірства. Негайний збір цих доказів є критично важливим для побудови ефективної справи в майбутньому", – розповіла Пауер.

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За словами голови USAID, вона має досвід фіксування воєнних злочинів у різних країнах світу як військовий кореспондент і правозахисник. Проте зараз її найбільше лякають масштаби жорстокості щодо цивільного населення з боку російської армії.

"Чого я ніколи раніше не бачила, так це звірств, скоєних у масштабах країною, чия армія є армією наддержави. Це поєднання такої значної військової сили з такою жорстокою та нелюдською байдужістю до людського життя. Саме ця комбінація була такою жахливою", – каже Пауер.

Зараз, як повідомила голова USAID, над документуванням фактів російських злочинів працюють українські та міжнародні експерти. США та інші країни-союзники України змогли запустити окремий механізм фіксації злочинів РФ на базі Ради ООН з прав людини. Крім того, у розслідуванні бере участь Міжнародний кримінальний суд.

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