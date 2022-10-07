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ВР затвердила проєкт бюджету-2023 в першому читанні

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ВР затвердила проєкт бюджету-2023 в першому читанні
Парламент затвердив проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"ЗА проголосували - 251

За фракціями:
СН - 194
ЕС - 0
Батьківщина - 0
Платформа за життя та мир- 17
За майбутнє - 1
Голос - 7
Довіра - 17
Відновлення України - 11
Позафракційні - 4", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи хочуть кошти від націоналізованих активів спрямувати на свої округи, замість військових потреб, - Железняк

Як зазначає нардеп, після обговорення правок тривало три години, однак в результаті нічого не змінилося.

Розгляд у другому читанні планується вже у жовтні

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