У Нідерландах затримали чоловіка, якого підозрюють у постачанні чипів до Росії в обхід санкцій, - ЗМІ
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Нідерландська поліція затримала 55-річного чоловіка, якого підозрюють у постачанні мікрочипів до Росії всупереч санкціям, запровадженим з боку країн Заходу. Ці чипи можуть використовуватися у ВПК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.
"55-річний голландець продавав мікрочипи, які можуть використовуватися у військовій промисловості, до Росії. Через міжнародні санкції чипи не можна продавати російським компаніям", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронні органи Нідерландів затримали чоловіка та арештували його банківські рахунки.