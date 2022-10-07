Активну фазу наступу треба проводити найближчого місяця, потім погодні умови не сприятимуть наступальним діям, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Активна фаза наступу ще не настала і вона залежатиме від рішень командування. Контрнаступ на Півдні буде складним, зважаючи на те, що цей плацдарм дуже важливий для ворога.

Про це повідомив нардеп "Голосу", який дає відсіч агресору на Півдні, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз на південному напрямку українські військові проводять наступальні дії. Проте, я вважаю, що активна фаза наступальної операції зі звільнення всього правого берега Дніпра включно з Херсоном ще не настала. У перспективі на майбутнє контрнаступальні дії будуть активнішими та масованішими", - пояснив парламентар.

За словами Костенка, активну фазу наступу треба проводити найближчого місяця через погодні умови, але він наголосив: рішення ухвалює командування.

"Я вважаю, що це треба робити впродовж найближчого місяця, тому що незабаром холоди. Уже зараз погода не дає можливості зробити все, що хотілося б. Наприклад, дощі не дозволяють літати дронам, погіршують прохідність військової техніки, так само коригування не може якісно відбуватися. Такі погодні умови не дуже сприяють наступальним діям", - зазначив нардеп.

Дуже важливо вибити російських військових із півдня до того, як туди масово зайдуть мобілізовані частини.

"Зараз певні частини тільки поповнюються мобілізованими, а коли їх тут буде значна кількість, стане набагато важче. Загалом ситуація з контрнаступом на півдні складна, тому що ворог зосередив тут доволі багато військ. Це дуже важливий плацдарм для росіян у стратегічному плані", - підсумував Костенко.

Також читайте: Росіяни перекидають на Південь України перших мобілізованих, - нардеп "Голосу", воїн Костенко