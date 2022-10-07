"Путін не правий": Трасс закликала Європу поставити хрест на російських енергоносіях

Ліз Трасс закликала європейських лідерів припинити свою залежність від російських енергоносіїв.

Прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс закликає до єдності в питаннях енергетичної безпеки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Як пише видання, на першому саміті Європейського політичного співтовариства уряд Британії наполягатиме на єдності з енергетичної безпеки та міграції. Ліз Трасс закликала європейських лідерів припинити свою залежність від російських енергоносіїв, оскільки війна Росії проти України показала, наскільки Європа залежить від поставок з Росії.

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"Путін сподівається, що зможе розділити нас у боротьбі за постачання енергоносіїв. Ми повинні показати йому, що він не правий", – зазначила вона.

Ліз Трасс попросила допомоги у Франції, Бельгії та Нідерландів, щоб запобігти відключенню світла взимку. Вона заявила, що Британія і сусідні держави мають взяти на себе зобов'язання тримати відкритими взимку підводні кабелі та трубопроводи, щоб "увімкнути світло на всьому континенті".