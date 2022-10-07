Рада визнала Курили окупованою Росією територією

Верховна Рада України заявила про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій та визнала, що вони продовжують перебувати під окупацією Росії.

За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 парламентарів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У постанові "Про звернення ВР до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії" Рада заявляє про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій та визнає, що зазначені території продовжують перебувати під окупацією Росії.

Парламент закликає міжнародне співтовариство продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії.

Крім того, ВР звертається до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних парламентів іноземних держав про послідовну підтримку та відповідні дії щодо врегулювання статусу Північних територій Японії.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Нагадаємо, раніше влада Японії вирішила офіційно називати південні Курильські острови своїми "споконвічними територіями, що перебувають під незаконною окупацією". Останні 10 років офіційний Токіо уникав цього формулювання.

Читайте: У Росії пропонують штрафувати за мапи без окупованого Криму та Курильських островів