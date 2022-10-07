Ми готові сісти за стіл переговорів, коли війська РФ залишать територію України, - Шмигаль

Україна налаштована звільнити абсолютно всі свої території.

Про це глава уряду Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю чеському суспільному мовнику Czech Television, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові сідати за стіл переговорів тоді, коли російські війська покинуть нашу територію до міжнародно визнаних кордонів", - сказав прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, Україна налаштована звільнити абсолютно всі свої території в міжнародно визнаних кордонах станом на 1991 рік.

"Це наша ціль. Наша армія дуже високо мотивована звільнити нашу землю. Ми боремося за своє, за свою рідну землю, за наші оселі, за наші сім’ї. Супротивник – російська армія - демотивований, російські солдати не розуміють, чому вони мають віддавати своє життя за незрозумілі бажання однієї людини", - додав глава уряду.

Нагадаємо, спікерка Ради Федерації Матвієнко запропонувала парламенту України сісти за стіл переговорів.

Раніше президент Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним.

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