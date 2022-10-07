Безпілотник знищив два ракетоносці Ту-22М3 на російському аеродромі "Шайковка", - ЗМІ
Як передає Цензор.НЕТ, LB.ua з посиланням на свої джерела повідомляє, що безпілотник вилетів з території України і безперешкодно пролетів 200 км від кордону. Російська ППО виявилася повністю безсилою.
"За нашою інформацією, знищені два бомбардувальники Ту-22М3. Російська влада намагається замовчати інформацію про втрати внаслідок атаки", – йдеться в публікації.
У Шайковці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Саме з цього аеродрому злітають російські Ту-22М3 – дальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці. Саме з них по території України запускаються ракети Х-22. З цих же літаків на захисників "Азовсталі" скидали некеровані бомби ФАБ-3000. З них у Одеську область летіли російські ракети "Кинджал".
Нагадаємо, що останнім часом Росія активізувала атаки ударними безпілотниками по українській військовій та цивільній інфраструктурі. Ними окупанти стріляли, зокрема, по Одесі, Миколаєву, Запоріжжю, Харкову та Білій Церкві. 60% апаратів збиває українська ППО.